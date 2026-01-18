Σε κλίμα σεβασμού, στρατιωτικής ευπρέπειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο Κανδηλάπτη στην Αλεξανδρούπολη η τελετή παράδοσης‑παραλαβής της διοίκησης της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ», σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πορεία της ιστορικής αυτής μονάδας.

Ο Υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του νέου διοικητή, παραλαμβάνοντας τη διοίκηση από τον μέχρι πρόσφατα επικεφαλής της Μεραρχίας, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα pameevro.gr, η τελετή ξεκίνησε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου , τιμώντας την ιστορία και τους δεσμούς της Μεραρχίας με την πατρίδα. Στη συνέχεια, οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί κατάφεραν να δώσουν νόημα στην έννοια της αλλαγής διοίκησης μέσα από λόγους που αναδείκνυαν τη συνέχεια, το καθήκον και τον σεβασμό προς το προσωπικό και την αποστολή της Μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης, ο Υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος τόνισε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με πλήρη επίγνωση της ευθύνης και με βαθιά αφοσίωση στην υπηρεσία του στρατού και του Έθνους. Αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η 12η Μεραρχία σε μια περιοχή με στρατηγική σημασία, όπως ο Έβρος, και εξέφρασε την πρόθεση του να συνεχίσει με αυστηρότητα, ακεραιότητα και συνοχή το έργο των προκάτοχών του.

Ο απερχόμενος διοικητής, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, κατά την ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στο προσωπικό της 12ης Μεραρχίας για την αμέριστη συνεργασία και την πίστη που επιδεικνύουν στο καθήκον. Παράλληλα, ευχήθηκε στον νέο διοικητή “καλή και δημιουργική θητεία”, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας, της επαγγελματικής συνέπειας και του ηθικού υψηλού επιπέδου τόσο στον στρατό όσο και στην κοινωνία γενικότερα.

Μετά το πέρας της τελετής, η 12η Μεραρχία «ΕΒΡΟΣ» εισέρχεται σε μια νέα εποχή υπό την καθοδήγηση του Υποστράτηγου Ανδρικόπουλου, ενώ ο Υποστράτηγος Γάκης αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, σε μια θέση από την οποία αναμένεται να συνεχίσει να υπηρετεί με τον ίδιο σεβασμό και αφοσίωση το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων.