Στη σύλληψη πέντε ατόμων, ηλικίας από 17 έως 44 ετών, προχώρησαν χθες, Πέμπτη 20 Αυγούστου, το βράδυ, οι αστυνομικές αρχές στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Χράντετς.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων έξω από τις θύρες του σταδίου, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα και την αποτροπή περιστατικών γηπεδικής βίας.

Στο πλαίσιο των σωματικών ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή ενός 17χρονου ένα βεγγαλικό χειρός, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα, ηλικίας 27, 36, 39 και 44 ετών, βρέθηκαν να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ, σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των συλληφθέντων για παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και φωτοβολίδων κατά περίπτωση, η οποία και διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.