Σε πλήρη επαναφορά των ψηφιακών του υπηρεσιών προχώρησε ο ΟΑΣΑ, καθώς το σύστημα τηλεματικής τέθηκε εκ νέου σε κανονική λειτουργία ύστερα από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν τα πληροφοριακά του συστήματα.

Η κακόβουλη αυτή ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πρόσκαιρη διακοπή στην παροχή πληροφοριών προς το επιβατικό κοινό σχετικά με τους χρόνους άφιξης των μέσων μεταφοράς.

Όπως διευκρινίζεται σε σχετική επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός, τα τεχνικά κλιμάκια αντιμετώπισαν το πρόβλημα και η ομαλή ροή της ενημέρωσης στους πίνακες των στάσεων και τις εφαρμογές έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή. Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.