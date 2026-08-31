Στους δρόμους της Αθήνας κατέβηκαν εκ νέου οι εποχικοί πυροσβέστες, σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, πραγματοποιώντας δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινά τη μάχη στα πύρινα μέτωπα από την Κρήτη έως την Αλεξανδρούπολη, απαιτούν 12μηνη εργασία, μονιμοποίηση με αλλαγή του ηλικιακού ορίου των 30 ετών και ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό και προσωπικό.

Ειδική επιτροπή αναμένεται να παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη Βουλή.

Βίντεο από συγκέντρωση των Εποχικών Πυροσβεστών στο Σύνταγμα:

Τα βασικά αιτήματα των Πυροσβεστών

Οι εποχικοί πυροσβέστες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων κατάσβεσης κατά τους θερινούς μήνες, θέτουν στο τραπέζι μια σειρά από κρίσιμα εργασιακά και επιχειρησιακά αιτήματα:

Δωδεκάμηνη εργασία: Μετάβαση από την εποχική απασχόληση σε μόνιμη, 12μηνη εργασιακή σχέση.

Μετάβαση από την εποχική απασχόληση σε μόνιμη, 12μηνη εργασιακή σχέση. Αλλαγή ορίου ηλικίας: Κατάργηση ή αναπροσαρμογή του αυστηρού ορίου των 30 ετών για τη διαδικασία μονιμοποίησης, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες.

Κατάργηση ή αναπροσαρμογή του αυστηρού ορίου των 30 ετών για τη διαδικασία μονιμοποίησης, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες. Βελτίωση συνθηκών: Διασφάλιση ασφαλών, αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης και προστασίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Διασφάλιση ασφαλών, αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης και προστασίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Ενίσχυση σε μέσα και προσωπικό: Κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό, αντικατάσταση των παλαιωμένων οχημάτων και παροχή σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού προστασίας.

Πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου

Οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται ακριβώς έξω από το κοινοβούλιο από τις 11:00 περίπου το πρωί.

Ειδική επιτροπή των εποχικών πυροσβεστών αναμένεται να παραδώσει επίσημο ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Βουλή, η επιτροπή των εκπροσώπων τους αναμενόταν να κινηθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου. Η πορεία προς το Μαξίμου όμως δεν επετράπη.