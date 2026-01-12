«Όχι» στην αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η εισήγηση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας.

Την ίδια στιγμή, προτάθηκε η διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και η κάθοδος με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Από την Καρδίτσα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού δήλωσαν ότι θα απουσιάσουν από το αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Όπως εξηγούν, η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

«Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση πρότεινε τη συγκρότηση δύο μπλοκ για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά οι αγρότες επιμένουν ότι «για 60 μπλόκα και μια 20μελή επιτροπή, πόσα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν ουσιαστικά;».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν κοινά, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικότητας: «Κανείς δεν είπε ότι σε αυτό το διάλογο θα συζητηθούν όλα και ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το επίδικο είναι να συζητηθούν τα διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα με προοπτική στο μέλλον».

Ο Κώστας Χατζής, εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, τόνισε ότι η άρνηση αφορά αποκλειστικά τη «μορφή και σύνθεση της επιτροπής που εμείς καταλήξαμε».

«Κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται τώρα, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα είναι αρνητική», δήλωσε ο κ. Χατζής, προσθέτοντας ότι η πρόταση του Συντονιστικού είναι να μην συμμετάσχουν στο ραντεβού. «Η άρνηση μας υπόκειται καθαρά και μόνο στον περιορισμό της σύνθεσης και της μορφής της επιτροπής», τόνισε.

Το μπλόκο της Νίκαιας ζητά αντικειμενική αντιπροσώπευση που να καλύπτει όλες τις περιοχές, τα προϊόντα και όλους τους κλάδους, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζής: «Με τα χιλιάδες τρακτέρ στο δρόμο, τα 60 μπλόκα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, για να συμβεί αυτό που ζήτησε η ίδια η κυβέρνηση, έπρεπε η Επιτροπή μας να έχει αυτή τη σύνθεση».

Παράλληλα, ο κ. Χατζής διευκρίνισε ότι η άρνηση δεν αφορά το αν ο πρωθυπουργός συναντά άλλους αγρότες ή συλλόγους: «Ναι, έχει το δικαίωμα και ο πρωθυπουργός και ο κάθε πολίτης να συναντιέται με τον πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης. Το ζήτημα μας είναι η αντιπροσωπευτικότητα».

Η τελική απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση του μπλόκου τις επόμενες ώρες, ενώ ήδη πολλά μπλόκα της πανελλαδικής έχουν αποφασίσει συλλογικά να μην παραστούν στο ραντεβού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Προέδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας μίλησε για «εμπαιγμό και κοροϊδία» από την πλευρά της Κυβέρνησης, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένουν μέχρι αύριο το πρωί από το Μέγαρο Μαξίμου να δεχθούν την επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Ο κ. Τζέλλας ενημέρωσε το σώμα των αγροτών πως μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και την απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια, με την παρουσία περισσοτέρων των 1.000 ατόμων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της Κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Ο κ. Τζέλλας κατήγγειλε την τακτική της Κυβέρνησης να ορίσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις (μιας επιτροπής στη 1:00 μ.μ. και μιας άλλης στις 3:00 μ.μ.), επιχειρώντας να λύσει φλέγοντα ζητήματα επιβίωσης μέσα σε ένα δίωρο. «Αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν διάλογο, ούτε να δώσουν λύσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από τον δρόμο και να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, υπήρξε νέα επικοινωνία το μεσημέρι με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταφέρθηκε η απόφαση των μπλόκων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε».

Με τα νέα δεδομένα και την πλήρη ανατροπή τη Δευτέρα σε σχέση με όσα ίσχυαν την Κυριακή, θεωρείται πλέον δεδομένη η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων, τελωνείων και άλλων δομών, ενώ εντείνονται οι φωνές για κάθοδο με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αγρότες δεν θα οριστικοποιήσουν τίποτα, μέχρι το πρωί της Τρίτης (13/1), περιμένοντας μέχρι τελευταία στιγμή μήπως αλλάξει γνώμη η Κυβέρνηση και δεχθεί τις δύο επιτροπές που έχουν ορίσει οι αγρότες.

Κανονικά θα διεξαχθεί η δεύτερη συνάντηση του πρωθυπουργού

Επισημαίνεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο διαδοχικών συναντήσεων, με δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων: μία με αγρότες και μία δεύτερη με τους εκπροσώπους μπλόκων και αγροτικών συλλόγων που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση, η συνάντηση με την ομάδα αγροτών που έχει κλείσει για τις 15:00 θα γίνει κανονικά αύριο, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενω η επίσημη αντίδραση για τους αγρότες που θα είχαν συνάντηση στις 13:00 με τον πρωθυπουργό, θα ανακοινωθεί μετά τις ανακοινώσεις του Συντονιστικού των αγροτών.

Ηράκλειο: «Όχι» των αγροτών της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου

Μετά από δύο μαραθώνιες σε διάρκεια συσκέψεις,το απόγευμα της Κυριακής και το μεσημέρι της Δευτέρας, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών-Κτηνοτρόφων αποφάσισε να μην σταλεί αντιπροσωπεία στην συνάντηση της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό.

Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια συντονιστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπήρξαν διαρκείς επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ώστε να υπάρξει συμπόρευση ενώπιον της συνάντησης, ωστόσο σύμφωνα πάντα με συνδικαλιστές από την Κρήτη, η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική, απέναντι στους συναδέλφους τους στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι οι οποίοι προέβησαν σε δυναμικές ενέργειες».

Έτσι λήφθηκε η απόφαση το βράδυ της Δευτέρας περί αποχής, αλλά και της πλήρους διάρρηξης με την Πανελλήνια Επιτροπή.

«Ευχόμαστε να γίνει η συνάντηση και να βγει κάτι καλό για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας, αν και το θεωρούμε δύσκολο» δήλωσαν συνδικαλιστές της Κρήτης, «αλλά την Κρήτη να την ξεχάσουν. Πλάτη δεν ξαναβάζουμε».

Σέρρες: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες στο Μπλόκο του Προμαχώνα

Την ίδια ώρα κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες στο Μπλόκο του Προμαχώνα, καθώς θα κλείσει ο μεθοριακός σταθμός αύριο στις 12:00 για τα φορτηγά επ αόριστο.

Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους αφού όπως λένε κάποιες ώρες της ημέρας θα προχωράνε στον αποκλεισμό του σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Δεν θα ανακοινώνουν νωρίτερα τι ώρα θα κλείνουν και για τα ΙΧ. Θα εκτιμούν την κατάσταση και θα προχωρούν για πρώτη φορά από τις 3 Δεκεμβρίου σε αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται πως στο μπλόκο στα Μάλγαρα ξεκαθάριζαν πως: «Αν ο Μητσοτάκης δεν δεχθεί 25+10 δεν θα προσέλθουμε σε διάλογo».

Από την άλλη, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες έως την Κρήτη, που διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή, ετοιμάζονταν για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών κι άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.