Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή, όταν ο βασικός αμυντικός και αρχηγός του Αστέρα Σταυρού, Νίκος Μόσχος, δέχθηκε δάγκωμα από οχιά, την ώρα που πλησίασε τη βρύση για να πιει νερό. Το φίδι βρισκόταν κρυμμένο στο σημείο και ο ποδοσφαιριστής δεν το αντιλήφθηκε εγκαίρως.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε το απαραίτητο αντίδοτο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή, ωστόσο θα παραμείνει για παρακολούθηση. Ο Νίκος Μόσχος θα απουσιάσει από τον αγώνα της Τετάρτης (1/10/25) απέναντι στον Θεσπρωτό στην Ηγουμενίτσα, για την εξ αναβολής 3η αγωνιστική.

Οι συμπαίκτες του, οι φίλοι του και η οικογένειά του βρίσκονται στο πλευρό του, ευχόμενοι γρήγορη ανάρρωση.