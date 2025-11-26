Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τα περιστατικά εμφάνισης φιδιών σε αστικές περιοχές γίνονται ολοένα και πιο συχνά, προκαλώντας ανησυχία αλλά και ενδιαφέρον για τη συνύπαρξη ανθρώπων και άγριας ζωής στις πόλεις. Ένα ακόμη τέτοιο συμβάν σημειώθηκε πρόσφατα στο Μαρούσι, υπενθυμίζοντας ότι η φύση συχνά βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας απ’ όσο νομίζουμε.

Πρόσφατα, λοιπόν, μια μικρή οχιά βρέθηκε μέσα σε κτίριο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ, το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ειδοποιήθηκαν χθες (25/11) από τους εργαζόμενους του κτιρίου για το περιστατικό. Ευτυχώς, όσοι βρίσκονταν εκεί αντέδρασαν ψύχραιμα, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή εξέλιξη της κατάστασης.

Η ΑΝΙΜΑ ήρθε άμεσα σε επαφή με τη συνεργάτιδά της από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, την κυρία Μαρία Δημάκη, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο και έσπευσε να βοηθήσει. Το φίδι περισυνελέγη με ασφάλεια και μέσα στις επόμενες ημέρες θα αφεθεί σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον, για την προστασία τόσο του ίδιου όσο και των ανθρώπων.

Αρχικά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου. Ωστόσο, το Μαρούσι είναι ένα μέρος με μεγάλους, ανοιχτούς χώρους και άλση, οπότε δεν είναι απίθανο να συναντήσουμε κάποιο φίδι. Οι άνθρωποι στο κτίριο αυτό έβαλαν πάνω από το φίδι μια λεκάνη για να μην φύγει από τον χώρο και το χάσουν, και στη συνέχεια κάλεσαν την ΑΝΙΜΑ.

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που συναντηθούμε με το συγκεκριμένο ερπετό;

-Αρχικά, θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην πλησιάσουμε το φίδι. Τα φίδια δεν ορμάνε, παρά μόνο αν αισθανθούν απειλή ή αν τους επιτεθούμε. Άρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομονώσουμε σε ένα μόνο δωμάτιο, αν αυτό είναι δυνατό, και να απομακρυνθούμε.

-Στη συνέχεια, θα πρέπει να το βγάλουμε μια καθαρή φωτογραφία και να τη στείλουμε στην ΑΝΙΜΑ για να μπορέσουν να διαπιστώσουν για τι είδος φιδιού πρόκειται και ύστερα να βοηθήσουν.

-Εάν είναι οχιά, η ΑΝΙΜΑ στέλνει εξειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, ταυτοποιεί το είδος και δρα αναλόγως.

-Μπορούμε να στείλουμε τις φωτογραφίες στο Viber, στο What’s up ή στο Messenger, στο 6972664675, ή να καλέσουμε την ΑΝΙΜΑ στο 210 95 10 075, για να μας καθοδηγήσουν καταλλήλως.

-Εκτός από την ΑΝΙΜΑ μπορούμε να καλέσουμε και την Πυροσβεστική, η οποία είναι υπεύθυνη για τον απεγκλωβισμό των ζώων ή την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία και η υπομονή είναι αυτές που θα μας βοηθήσουν. Δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να πιάσουμε μόνοι μας το φίδι γιατί μπορεί να μας δαγκώσει στην προσπάθειά του να αμυνθεί.