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Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου στις σήραγγες των Τεμπών, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της σήραγγας Τ2, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των υπευθύνων του Αυτοκινητόδρομου, οι οποίοι προχώρησαν στον αποκλεισμό του τούνελ. Χάρη στην έγκαιρη και ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού, η φωτιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί, αποτρέποντας τα χειρότερα.
Φωτιά εν κινήσει στη σήραγγα Τ2
Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί, ενώ το ΙΧ αυτοκίνητο κινούταν με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.
Καθώς το όχημα βρισκόταν εντός της σήραγγας Τ2 των Τεμπών, ο οδηγός αντιλήφθηκε ξαφνικά τη φωτιά και ακινητοποίησε αμέσως το όχημα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και οχήματα οδικής ασφάλειας του αυτοκινητόδρομου αποκλείοντας το τούνελ, ωστόσο δεν χρειάστηκε η επέμβαση των Πυροσβεστών, αφού νωρίτερα ο οδηγός είχε καταφέρει να σβήσει μόνος του τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι από το συμβάν δεν υπήρξε περεταίρω εξάπλωση της φωτιάς ή μεγαλύτερες συνέπειες και δεν κινδύνευσε η σωματική ακεραιότητα του οδηγού.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, η σήραγγα του τούνελ άνοιξε και πάλι για τα διερχόμενα αυτοκίνητα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.