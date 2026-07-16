Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου στις σήραγγες των Τεμπών, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της σήραγγας Τ2, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των υπευθύνων του Αυτοκινητόδρομου, οι οποίοι προχώρησαν στον αποκλεισμό του τούνελ. Χάρη στην έγκαιρη και ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού, η φωτιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί, αποτρέποντας τα χειρότερα.