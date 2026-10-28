Τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, κοντά στο Κάτω Νευροκόπι της Δράμας, βρίσκεται το Οχυρό Λίσσε, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της νεότερης ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας. Ένας τόπος που συνδέθηκε με την ανδρεία, την αυταπάρνηση και την αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στις σελίδες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Οχυρό Λίσσε κατασκευάστηκε την περίοδο 1936-1940 και αποτέλεσε τμήμα της περίφημης Γραμμής Μεταξά, ενός εκτεταμένου αμυντικού συστήματος που δημιουργήθηκε κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Σκοπός του ήταν να προστατεύσει τη χώρα από ενδεχόμενη εισβολή από τα βόρεια.

Το οχυρωματικό συγκρότημα σχεδιάστηκε ώστε να αντέχει σε σφοδρούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις πεζικού. Οι υπόγειες στοές, τα πολυβολεία και οι οχυρωμένες θέσεις αποτελούσαν ένα σύνθετο αμυντικό δίκτυο, κατασκευασμένο για να επιτρέπει στους υπερασπιστές του να συνεχίζουν τον αγώνα ακόμη και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

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