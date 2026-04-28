Αποκαλείται οδηγική οργή και πρόκειται για ένα ανησυχητικό φαινόμενο με αυξανόμενη ένταση, που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στους ελληνικούς δρόμους. Από λεκτικές αντιπαραθέσεις και επικίνδυνες συμπεριφορές μέχρι ακραία περιστατικά βίας, η καθημερινότητα στην άσφαλτο γίνεται ολοένα και πιο εκρηκτική.

Τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν μια κλιμάκωση που δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες εντάσεις. Οδηγοί που επιδίδονται σε επικίνδυνες καταδιώξεις, καβγάδες στη μέση του δρόμου, ακόμη και επιθέσεις με σωματική βία, συνθέτουν μια εικόνα που προβληματίζει τις αρχές και την κοινωνία.

Ξυλοδαρμός νεαρής οδηγού στο Παγκράτι

Πρόσφατο περιστατικό αυτό που καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο στο Παγκράτι, όπου οδηγός μοτοσικλέτας ξυλοφόρτωσε και τραυμάτισε νεαρή κοπέλα γιατί εκνευρίστηκε επειδή καθυστερούσε να παρκάρει και του εμπόδιζε την διέλευση. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον υπαίτιο, που έκανε μεγάλη προσπάθεια να αποφύγει το αυτόφωρο αλλά σύντομα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πράξης του, καθώς μία ολόκληρη γειτονιά έγινε μάρτυρας της μανίας του. Η κοπέλα κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι και τραύματα στο πρόσωπο.

Καυγάς στο Γαλάτσι για μία θέση στάθμευσης

Και φυσικά δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Λίγες ώρες μετά και συγκεκριμένα χθες στο Γαλάτσι, δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια για μία θέση στάθμευσης με αποτέλεσμα ο ένας να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 13:30, στην οδό Πυθίας 2, όταν οι δύο άνδρες, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν ο ένας εκ των εμπλεκομένων, ο 45χρονος, να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχουν των Αρχών, στην κατοχή του δεύτερου άνδρα, ο οποίος είναι 55 ετών, βρέθηκαν ένας σουγιάς και μία σιδερογροθιά. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ εις βάρος του δεύτερου, σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η ψυχολογία πίσω από το τιμόνι

Η ψυχολογία των οδηγών αποτελεί ειδικό κεφάλαιο στην συμπεριφορική επιστήμη και συνάμα είναι «μέτρο» για την ψυχική υγεία μίας ολόκληρης κοινωνίας.

Ειδικότερα η οδηγική οργή που παρατηρείται στους ελληνικούς δρόμους είναι ένα αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: η πίεση της καθημερινότητας, η οικονομική ανασφάλεια, η έλλειψη οδηγικής παιδείας, η επιθετική συμπεριφορά και η αίσθηση ατιμωρησίας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Το αυτοκίνητο μετατρέπεται συχνά σε χώρο εκτόνωσης θυμού, με αποτέλεσμα μικρές αφορμές να οδηγούν σε δυσανάλογες αντιδράσεις.

Η κίνηση στους δρόμους γιγαντώνει τα νεύρα

Παράλληλα, η αυξημένη κυκλοφορία στα μεγάλα αστικά κέντρα εντείνει την ένταση. Καθυστερήσεις, μποτιλιαρίσματα και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας λειτουργούν ως «πυροκροτητές συγκρούσεων». Σε πολλές περιπτώσεις, ένα απλό κορνάρισμα ή μια προτεραιότητα που δεν τηρήθηκε αρκεί για να ξεσπάσει επεισόδιο, που μπορεί να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις.

Τα στοιχεία των αρχών δείχνουν ότι τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης και επιθετικής συμπεριφοράς έχουν αυξηθεί, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις όπου η οδηγική οργή συνδέεται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η απώλεια αυτοελέγχου πίσω από το τιμόνι μετατρέπεται σε παράγοντα κινδύνου όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους, αλλά και για ανυποψίαστους πολίτες.

Η οδηγική οργή δεν είναι απλώς μια «κακή στιγμή». Είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά με πραγματικά ολέθριες και απρόβλεπτες συχνά συνέπειες. Και όσο παραμένει ανεξέλεγκτη, οι δρόμοι της χώρας θα συνεχίσουν να μετατρέπονται σε πεδία έντασης, όπου μια στιγμή θυμού μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Το όχημα ως προέκταση του «εγώ» μας

Η συμπεριφορά του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι δεν είναι απλώς ζήτημα τεχνικής οδήγησης αλλά αποτελεί ένα σύνθετο ψυχολογικό και συμβολικό φαινόμενο, όπου το αυτοκίνητο λειτουργεί ως προέκταση του εαυτού και η θέση του οδηγού ως χώρος εξουσίας, ελέγχου και έκφρασης.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, η οδηγική συμπεριφορά συνδέεται με έννοιες όπως η αποπροσωποποίηση και η ανωνυμία. Ο οδηγός, προστατευμένος μέσα σε ένα «κέλυφος» μετάλλου και γυαλιού, αισθάνεται λιγότερο εκτεθειμένος κοινωνικά. Αυτό συχνά μειώνει τις αναστολές και ενισχύει αντιδράσεις που δύσκολα θα εκδηλώνονταν σε πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση.

Παράλληλα, η ανάγκη για έλεγχο είναι κεντρική. Το τιμόνι, τα πεντάλ, η ταχύτητα, όλα δίνουν την αίσθηση άμεσης κυριαρχίας σε ένα περιβάλλον που κατά τα άλλα είναι απρόβλεπτο. Όταν αυτή η αίσθηση απειλείται (π.χ. από μποτιλιάρισμα ή από «παραβίαση» προτεραιότητας), ενεργοποιούνται μηχανισμοί στρες και επιθετικότητας.

Εδώ -σύμφωνα με τους ειδικούς- εμπλέκεται και η «Θεωρία της Απογοήτευσης», από την ματαίωση ενός στόχου, για παράδειγμα της γρήγορης μετακίνησης, που μπορεί να μετατραπεί σε θυμό, ο οποίος εκτονώνεται προς άλλους οδηγούς. Έτσι εξηγούνται φαινόμενα οδηγικής οργής, όπου μια μικρή αφορμή αποκτά δυσανάλογη ένταση.