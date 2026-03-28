Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη διαδρομή από την Αρίστη προς το Πάπιγκο Ιωαννίνων, όπου ο δρόμος είχε μετατραπεί σε παγωμένη, επικίνδυνη επιφάνεια. Ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε κατηφορικό κομμάτι και προσέκρουσε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο. Το δεύτερο όχημα, από τη σύγκρουση, κατευθύνθηκε ευθεία προς τον γκρεμό σε μια στροφή.

Ευτυχώς, το όχημα δεν ανατράπηκε, και οι τέσσερις επιβαίνοντες βγήκαν χωρίς τραυματισμούς. Άλλοι οδηγοί που είχαν εγκλωβιστεί στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν, καταφέρνοντας να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Το πρώτο όχημα ακινητοποιήθηκε εγκαίρως και αποφεύχθηκε περαιτέρω κίνδυνος.

Η ολισθηρότητα του δρόμου δημιούργησε προβλήματα και σε περισσότερους από 30 οδηγούς, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν παρά τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Το οδόστρωμα ήταν καλυμμένο με πάγο και χαλάζι, καθιστώντας την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι αρχές προειδοποιούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ομορφιά του χειμερινού τοπίου μπορεί να παραπλανεί, ενώ η ολισθηρότητα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων.