Οδηγοί εντοπίστηκαν από την Τροχαία να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς στον λόφο του Λυκαβηττού, στο πλαίσιο ειδικής βραδινής επιχείρησης των Αρχών για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/04) στον Λυκαβηττό, όπου εντοπίστηκαν οι τρεις οδηγοί να κάνουν ριψοκίνδυνες μανούβρες πλαγιολίσθησης.

Παράλληλα, στην ίδια επιχείρηση οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και οδηγών όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων.

Ακόμη, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.