Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα και στο πλευρό τους στέκονται κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικοί κλάδοι. Ένας από αυτούς είναι και ο κλάδος των οδηγών ταξί, οι οποίοι έδειξαν την υποστήριξή τους σήμερα (4/12) στο μπλόκο των αγροτών στο Κιάτο.

Δυναμική υποστήριξη από τους οδηγούς ταξί στο μπλόκο του Κιάτου

Το μεσημέρι της Πέμπτης δεκάδες οδηγοί ταξί από την Αθήνα, ταξίδεψαν στο Κιάτο για να σταθούν δίπλα στον αγώνα των αγροτών στο Κιάτο και να εκφράσουν την υποστήριξή τους με ένθερμο τρόπο. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες έχουν κλείσει τον κόμβο του Κιάτου για δεύτερη συνεχή ημέρα.

Δείτε τα βίντεο

Με πληροφορίες από το korinthostv