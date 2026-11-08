Το αυτοκίνητο – πύραυλος έτρεχε στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με υπερβολική ταχύτητα. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, να το σταματήσουν στο ύψος της Κηφισιάς αλλά δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν τον οδηγό.

Ήταν μόλις… 15 ετών!!!! Άγνωστο με ποιο τρόπο είχε πάρει τα κλειδιά του οχήματος, βγήκε στην Εθνική οδό και πάτησε το γκάζι μέχρι το κοντέρ να δείξει 187 χιλιόμετρα την ώρα!

Επίσης, όπως ήταν φυσικό, δεν είχε δίπλωμα και έτσι πήρε το δρόμο για το κτήριο του Β’ τμήματος Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Παράλληλα, συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.