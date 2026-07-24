Η Ελληνική Αστυνομία δίνει τις συμβουλές της σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο αποτελεί μια παράλληλη εικονική κοινωνία που προσφέρει έντονη διαδραστικότητα, εναλλαγή εικόνων και συναισθημάτων.

Η ασφάλεια της στέγης του σπιτιού μας, όπου βρίσκεται ο υπολογιστής, συχνά δημιουργεί μια ψευδαίσθηση προστασίας. Ο κίνδυνος δεν είναι άμεσος ούτε ορατός, καθιστώντας απαραίτητη την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, τη γνώση των κανόνων ασφαλείας και την έγκαιρη αναγνώριση των απειλών.

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, εκπαίδευση και οικογενειακή κατάσταση, διακινούνται καθημερινά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν μια ελκυστική πραγματικότητα που συχνά προβάλλει μη ρεαλιστικά πρότυπα, παραπλανητικές ειδήσεις και κινδύνους παραβίασης της ιδιωτικότητας.

Παράλληλα, ο ψηφιακός εκφοβισμός εκδηλώνεται ως συστηματική και εσκεμμένη επιθετική συμπεριφορά με στόχο την πρόκληση βλάβης, εκμεταλλευόμενος την ανισορροπία δυνάμεων.

Η αλόγιστη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό, ενώ η παιδική αθωότητα γίνεται συχνά στόχος κακόβουλων χρηστών που καταφεύγουν σε σεξουαλικό εκβιασμό, απόσπαση φωτογραφιών ή βίντεο, οικονομική εκμετάλλευση και προσπάθειες συνάντησης από κοντά.

Το βίντεο ενημέρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας:

Οδηγίες προς γονείς και κηδεμόνες

Οι ενήλικες αποτελούν το κύριο πρότυπο ψηφιακής συμπεριφοράς. Συζητάμε ανοιχτά με τα παιδιά, γνωρίζουμε τα διαδικτυακά τους ενδιαφέροντα και πλοηγούμαστε μαζί τους. Ελέγχουμε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, ενεργοποιούμε τον έλεγχο ταυτότητας δύο σταδίων και ορίζουμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Στις μικρές ηλικίες χρησιμοποιούμε εφαρμογές γονικού ελέγχου, ενώ στις μεγαλύτερες επενδύουμε στην εμπιστοσύνη.

Προστασία δεδομένων και διαχείριση κρίσεων

Εξηγούμε στα παιδιά ότι οι ψηφιακοί φίλοι πρέπει να είναι μόνο όσοι γνωρίζουν στην πραγματική ζωή. Τονίζουμε τους κινδύνους από την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων ή ευαίσθητων φωτογραφιών, καθώς και την αποφυγή αγνώστων δωματίων συνομιλίας ή ύποπτων συνδέσμων. Αν προκύψει πρόβλημα, διατηρούμε την ψυχραιμία μας, ακούμε το παιδί χωρίς επικρίσεις, κρατάμε αποδεικτικά στοιχεία με στιγμιότυπα οθόνης και απευθυνόμαστε αμέσως στις αρχές.

Υπεύθυνη χρήση και ιδιωτικότητα

Τηρούμε στο διαδίκτυο τους ίδιους κανόνες που ισχύουν στην πραγματική ζωή και βάζουμε όρια στον χρόνο χρήσης για να αποφύγουμε τον εθισμό. Ρυθμίζουμε τους λογαριασμούς μας ως ιδιωτικούς, χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς και δεν αποδεχόμαστε αιτήματα από αγνώστους. Αποφεύγουμε τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, όπως τηλέφωνο, διεύθυνση ή σχολείο, καθώς και την αποστολή φωτογραφιών μας σε άλλους.

Δε συνομιλούμε με αγνώστους σε παιχνίδια ή εφαρμογές, ούτε ανοίγουμε την κάμερα ή ύποπτους συνδέσμους. Οι κακόβουλοι χρήστες παρουσιάζονται συχνά ως φιλικοί για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Αν κάποιος μας κάνει να νιώσουμε άβολα ή μας ζητήσει φωτογραφίες του σώματός μας, δεν ανταποκρινόμαστε ποτέ. Κρατάμε στιγμιότυπα οθόνης ως αποδείξεις και μιλάμε αμέσως σε έναν ενήλικο που εμπιστευόμαστε.