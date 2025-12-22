H Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε στοχευμένες δράσεις και τροχονομικούς ελέγχους και στο πλαίσιο αυτών έγιναν 262 παραβάσεις.

Οι παραβάσεις αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των συνεργείων ελέγχων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, σύμφωνα με τις Αρχές.