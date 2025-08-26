Ως εκ θαύματος γλίτωσε ένας οδηγός που είχε κατεύθυνση από το Λαύριο προς την Ανάβυσσο, όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά του ένα αγριογούρουνο.

Για να μην τραυματίσει το ζώο, έκανε ελιγμό, αλλά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε στον γκρεμό.

Ευτυχώς όμως, τα δέντρα σταμάτησαν την ορμή του οχήματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να γλιτώσει με ελαφρούς τραυματισμούς.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν τον οδηγό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.