Ένας 22χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο είναι στα 90 χλμ/ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Τον νεαρό εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

Συνελήφθη 1 άτομο για επικίνδυνη οδήγηση. Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (14-01-2026) 22χρονος αλλοδαπός κατελήφθη να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπτού 90 χλμ/ώρα.