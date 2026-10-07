Περιστατικό ακραίας επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης (7/10) στην Ιόνια Οδό, όταν ραντάρ της Τροχαίας εντόπισε αυτοκίνητο να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 249 χιλιομέτρων την ώρα.

Το όχημα κινούνταν κατά 149 χλμ./ώρα πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα, κινητοποιώντας άμεσα τους αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού ξένης καταγωγής.

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και κατάσχεση οχήματος

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η υπερβολική ταχύτητα υπερέβαινε κατά 149 χλμ./ώρα το προβλεπόμενο όριο, εκθέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και των υπολοίπων χρηστών της οδού.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, ενώ ο συλληφθείς οδηγός οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας για την άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής δίωξης.