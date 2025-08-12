Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου, στην περιοχή των Ιλισίων, όταν οδηγός φορτηγού, διερχόμενος, άφησε λάδια στο οδόστρωμα για περίπου 70 μέτρα.

Το επικίνδυνο αυτό «ίχνος» προκάλεσε πτώση δύο μοτοσικλετιστών, οι οποίοι έχασαν την ισορροπία τους στην ολισθηρή επιφάνεια. Οι δύο νεαροί άντρες τραυματίστηκαν ελαφριά και δεν χρειάστηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο.

Περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά, κατέφτασαν στο σημείο, περιπολικό της Αστυνομίας και όχημα της Δημοτικής Αρχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:00, όταν το φορτηγό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε λάδια από τη μηχανή του.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έρευνες για την αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού, ενώ η απορρύπανση του οδοστρώματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς η επικινδυνότητα παραμένει στα σημεία, με διαρροές υγρών από οχήματα.