Δέκα μετανάστες από την Κίνα μετέφερε σε καρότσα φορτηγού 47χρονος, ο οποίος και συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων στο Κιλκίς. Έκρυβε παράνομους μετανάστες στην καρότσα του φορτηγού του στοιβαγμένους σαν να ήταν εμπορεύματα.

Συγκεκριμένα ο διακινητής είχε μεταφέρει δέκα μη νόμιμους μετανάστες από την Κίνα, με σκοπό να τους μεταφέρει παράνομα στην Θεσσαλονίκη.

Το φορτηγό με τους μετανάστες, εννέα άντρες και μία γυναίκα πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (15/10) σε ελληνικό έδαφος μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου που έγινε στο πίσω μέρος του φορτηγού, εντοπίστηκαν οι διακινούμενοι ενώ συνελήφθη ο 47χρονος Σέρβος οδηγός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι Κινέζοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα που να αιτιολογούν την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα μας.

Επίσης σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις μάλλον είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς στην Σερβία από την Κίνα, όπου παρελήφθησαν από τον 47χρονο διακινητή, με προορισμό την Ελλάδα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης του Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατασχέθηκαν το φορτηγό (ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης), ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.