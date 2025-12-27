Τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (26/12), η Τροχαία Αττικής έκανε χιλιάδες αυστηρούς ελέγχους, υποβάλλοντας σε αλκοτέστ πολλούς διερχόμενους οδηγούς στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 248 παραβάσεις για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 24.210 αλκοτέστ.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 8 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα ο ένας βρέθηκε με 0.97 mg/l ενώ το όριο είναι 0.25 mg/l.

Δείτε εικόνες από τους ελέγχους της Τροχαίας

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 24 Δεκεμβρίου 2025 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27-12-2025), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -24.210- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -248- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν -8- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.