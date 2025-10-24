Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σάλος έχει προκληθεί με φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και δείχνει μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να βρίσκεται εντός λεωφορείου την ώρα που εκείνο εκτελεί κανονικά δρομολόγιο.

Το λεωφορείο της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στο βορειοανατολικό τμήμα του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή ανήκει στον οδηγό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται το φαινόμενο οδηγός λεωφορείου να μεταφέρει τη μοτοσυκλέτα του με το Μέσο Μαζικής Μεταφοράς.

Μετα το ψυγειο στο περιπολικο

τωρα μηχανη BMW σε αστικο λεωφορειο pic.twitter.com/pu1ugBMjoO — Nellie Oleson (@mulatu188) October 22, 2025

Ο γραμματέας των Εργαζομένων του ΟΣΥ, Φώτης Νικολακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη φωτογραφία – φαίνεται και από τα αυτοκόλλητα – είναι από λεωφορείο της κοινοπραξίας. Αν το περιστατικό είχε συμβεί σε λεωφορείο του ΟΣΥ, τότε υπάρχει κανονισμός προσωπικού που προβλέπει τα πάντα».

Έπειτα, προσθέτει πως αν γινόταν καταγγελία, «γιατί πρέπει να υπάρξει καταγγελία», θα φαινόταν ποιο λεωφορείο είναι, ποια γραμμή και ποια ώρα. «Σίγουρα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ο δικός μας κανονισμός προσωπικού προβλέπει ποινή, όχι απόλυση».

Τέλος, επισήμανε ότι μόνο από τη φωτογραφία δεν μπορεί να εντοπιστεί ο οδηγός, είτε πρόκειται για εργαζόμενο του ΟΣΥ, είτε της Κοινοπραξίας.