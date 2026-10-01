Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανήλικου ποδηλάτη σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό συνέβη στις 23:30 στο ύψος της οδού Αχαρνών 130, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Πατήσια, την ώρα που ο 12χρονος επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ποδήλατό του.

Ο 41χρονος αναβάτης της μηχανής παρέσυρε τον ανήλικο και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας τον τραυματία στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και στελέχη της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγα μέτρα πιο κάτω.

Σε έλεγχο αλκοτέστ που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με μέτρηση 0,55 mg/l, τιμή που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι δεν είχε δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί προγενέστερα για άλλη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ανήλικος ποδηλάτης τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματικές βλάβες από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και στερημένου αδείας οδήγησης.