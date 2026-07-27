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Τροχαίο με τραυματισμό μοτοσυκλετιστή της Τροχαίας Πατρών έγινε το πρωί της Δευτέρας.
Όπως πληροφορείται το tempo24.news, ο μοτοσικλετιστής της Τροχαίας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και στο πόδι και να χρειαστεί η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.
Το τροχαίο έγινε στον Κόμβο Κουρτέση όταν σύμφωνα με μάρτυρες ο οδηγός του οχήματος έκλεισε το δρόμο στον μοτοσικλετιστή, με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό του.