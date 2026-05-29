Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και απεικονίζει έναν οδηγό στην Κρήτη να προβαίνει σε μια σειρά από εξαιρετικά ριψοκίνδυνες ενέργειες, απειλώντας άμεσα τόσο τη σωματική του ακεραιότητα, όσο και εκείνη των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Το οπτικό υλικό, το οποίο καταγράφηκε σε επαρχιακή οδό του Νομού Ηρακλείου, δείχνει το όχημα να πραγματοποιεί προσπέραση οκτώ αυτοκινήτων πάνω σε μια τυφλή στροφή, όπου η ορατότητα ήταν μηδενική.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στη σχετική ανάρτηση που αναρτήθηκε στο Facebook, το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (27/5). Ο ασυνείδητος οδηγός, αρνούμενος να συμβαδίσει με τη χαμηλή ταχύτητα των προπορευόμενων οχημάτων, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ξεκίνησε τους ελιγμούς.

Το γεγονός ότι κινούνταν χωρίς να βλέπει αν έρχεται κάποιο όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση δεν φάνηκε να τον αποτρέπει. Συνέχισε την πορεία του προσπερνώντας διαδοχικά οκτώ αυτοκίνητα, ενώ προσπάθησε να αφήσει πίσω του και ένα φορτηγάκι. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου η σήμανση περιλαμβάνει διπλή διαχωριστική γραμμή, η οποία καθιστά την προσπέραση παράνομη και απαγορευτική.

