Μία εξοργιστική καταγγελία έκανε μητέρα τριών ανήλικων παιδιών για οδηγό ταξί στην Κρήτη, που τους άφησε στη μέση ενός ερημικού δρόμου για να προλάβει μία κούρσα με τουρίστες.

Όπως ανέφερε η γυναίκα, πήρε μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο οδηγός αποφάσισε να τους κατεβάσει από το όχημα, ώστε να πάρει κούρσα με τουρίστες που περίμεναν στο σημείο με τις βαλίτσες τους.

Τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 6, 9 και 12 ετών, τρομοκρατήθηκαν, καθώς το σημείο, όπου τους άφησε ήταν σκοτεινό και ερημικό. Η μητέρα είπε στον οδηγό πως δεν είχε μπαταρία στο κινητό της ώστε να καλέσει ταξί, ενώ στο σημείο δεν περνούσε εκείνη την ώρα κανένα άλλο όχημα.

Η γυναίκα κράτησε τον αριθμό της πινακίδας του ταξί και κινήθηκε νομικά εναντίον του οδηγού.