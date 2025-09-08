Ένα πρωτοφανές περιστατικό διάκρισης, κατέγραψε η χρυσή Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, όταν οδηγός ταξί αρνήθηκε να την επιβιβάσει στο όχημά του, επειδή συνοδευόταν από τον σκύλο-οδηγό της.

Η ίδια, που είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα και κατέγραψε το συμβάν σε βίντεο, το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Ο οδηγός, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, της είπε:

«Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;»

Με την Πελενδρίτου να του απαντά:

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος-οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί. Αν καλέσω την Αστυνομία, θα πάτε αυτόφωρο».

Αντί όμως να συμμορφωθεί, ο οδηγός συνέχισε προκλητικά:

«Εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Η συμπεριφορά του έχει προκαλέσει οργή, με εκατοντάδες σχόλια να καταδικάζουν την απαράδεκτη στάση του, ενώ υπενθυμίζεται πως η νομοθεσία είναι απολύτως ξεκάθαρη:

Σύμφωνα με τον Νόμο 3765/2009 και τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις, οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών και οι βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ, έχουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ταξί.

Ο σκύλος πρέπει να φέρει τη χαρακτηριστική εξάρτηση που τον αναγνωρίζει και δεν επιτρέπεται στον οδηγό να αρνηθεί τη μεταφορά ή να ζητήσει επιπλέον χρέωση.

Ο σκύλος μπορεί να κάθεται δίπλα στον άνθρωπό του, όχι στον χώρο αποσκευών.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε έντονο προβληματισμό.