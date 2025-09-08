Ένα πρωτοφανές περιστατικό διάκρισης, κατέγραψε η χρυσή Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, όταν οδηγός ταξί αρνήθηκε να την επιβιβάσει στο όχημά του, επειδή συνοδευόταν από τον σκύλο-οδηγό της.
Η ίδια, που είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα και κατέγραψε το συμβάν σε βίντεο, το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media.
Ο οδηγός, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, της είπε:
«Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;»
Με την Πελενδρίτου να του απαντά:
«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος-οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί. Αν καλέσω την Αστυνομία, θα πάτε αυτόφωρο».
Αντί όμως να συμμορφωθεί, ο οδηγός συνέχισε προκλητικά:
«Εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».
Η συμπεριφορά του έχει προκαλέσει οργή, με εκατοντάδες σχόλια να καταδικάζουν την απαράδεκτη στάση του, ενώ υπενθυμίζεται πως η νομοθεσία είναι απολύτως ξεκάθαρη:
Σύμφωνα με τον Νόμο 3765/2009 και τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις, οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών και οι βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ, έχουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ταξί.
Ο σκύλος πρέπει να φέρει τη χαρακτηριστική εξάρτηση που τον αναγνωρίζει και δεν επιτρέπεται στον οδηγό να αρνηθεί τη μεταφορά ή να ζητήσει επιπλέον χρέωση.
Ο σκύλος μπορεί να κάθεται δίπλα στον άνθρωπό του, όχι στον χώρο αποσκευών.
Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε έντονο προβληματισμό.