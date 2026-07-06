Ένα εξωφρενικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μετά από καταγγελία δύο νεαρών που επιχείρησαν να μετακινηθούν με ταξί από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού με προορισμό τον Πειραιά, ερχόμενοι αντιμέτωποι με έναν θρασύτατο επαγγελματία οδηγό.

Οι δύο επιβάτες επιβιβάστηκαν στο όχημα και ενημέρωσαν τον άνδρα για τον προορισμό τους. Εκείνος, χωρίς να ενεργοποιήσει το ταξίμετρο, τους ζήτησε προκαταβολικά το ποσό των 40 ευρώ, το οποίο οι νεαροί δέχτηκαν.

Λίγο μετά την εκκίνηση, λόγω της αυξημένης μεσημεριανής κίνησης στους δρόμους, ο οδηγός άλλαξε μονομερώς τη συμφωνία, απαιτώντας πλέον 80 ευρώ. Ο αυτοκινητιστής ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της συγκεκριμένης διαδρομής, έχανε άλλες, πιο κερδοφόρες κούρσες.

«Εδώ κάνω κουμάντο εγώ»

Όταν οι δύο επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν για τον διπλασιασμό της τιμής και του επεσήμαναν ότι το ταξίμετρο παρέμενε σβηστό, ο οδηγός απάντησε προκλητικά: «Εδώ κάνω κουμάντο εγώ».

Μετά την άρνηση των νεαρών να καταβάλουν το ποσό των 80 ευρώ, ο οδηγός ακινητοποίησε το ταξί, τους ανάγκασε να αποβιβαστούν και έφυγε από το σημείο.

Όπως καταγγέλλουν οι δύο νεαροί, ο οδηγός αποχώρησε εσκεμμένα με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ, ώστε να κρύψει την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και να γλιτώσει την καταγγελία και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι επιβάτες κατάφεραν να καταγράψουν ηχητικά τον διάλογο σε βίντεο (χωρίς να αποτυπώνεται το πρόσωπο του οδηγού), ενώ σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, για το θέμα αναμένεται επίσημη τοποθέτηση και ανακοίνωση από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).