Ένα σοκαριστικό περιστατικό ομηρίας και ληστείας, σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αθήνα, Πέμπτη 21-08, όταν ένας 29χρονος οδηγός ταξί έπεσε θύμα μιας καλά οργανωμένης παγίδας.

Η γυναίκα που τον προσέγγισε με το πρόσχημα της ερωτικής συνεύρεσης, τον οδήγησε σε ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου εκεί τον περίμενε ένοπλος άνδρας.

Η αιφνιδιαστική εισβολή του ένοπλου

Καθώς ο οδηγός βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ο ένοπλος εισέβαλε στο χώρο και τον κράτησε όμηρο για περίπου δυόμισι ώρες.

Στόχος του, ήταν να αποσπάσει τα κλειδιά του ταξί και να διαφύγει με το όχημα.

Ο οδηγός, παρόλο που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές μόλις αφέθηκε ελεύθερος.

Άμεση αντίδραση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, και ανέλαβε δράση για την ανάκτηση του ταξί, και τη σύλληψη των δραστών.

Αξιοποιώντας την ψυχραιμία του θύματος, οι Αρχές κατόρθωσαν να συντονίσουν μια επιχείρηση μέσω του οδηγού ταξί, ο οποίος επικοινώνησε με τη γυναίκα, προσποιούμενος ότι ήθελε να παραλάβει το ταξί.

Η γυναίκα επανήλθε στο ξενοδοχείο, όπου και συνελήφθη επί τόπου.

Αναζητήσεις για τον συνεργό

Ο ένοπλος συνεργός της, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει με μοτοσικλέτα και παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε ενεργό ρόλο στην παγίδευση του οδηγού και να λειτουργούσε ως «δόλωμα» για την εκτέλεση της ληστείας.