Δικογραφία σε βάρος 46χρονου οδηγού ταξί σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από εντοπισμό βίντεο στο οποίο ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να οδηγεί με ταχύτητες που άγγιζαν τα 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό, μεταδίδοντας παράλληλα τη διαδρομή ζωντανά μέσω TikTok.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο του οδικού δικτύου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 και στη συνέχεια μειωνόταν στα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, κατόπιν ανώνυμης ηλεκτρονικής καταγγελίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό. Στο καταγεγραμμένο από κινητό τηλέφωνο υλικό αποτυπωνόταν ένα κίτρινο Skoda Octavia να αναπτύσσει την επικίνδυνη ταχύτητα, πριν ο οδηγός επιβραδύνει στα 155 χιλιόμετρα την ώρα, σημείο στο οποίο διακόπηκε η ζωντανή μετάδοση.

Η ταυτοποίηση του σημείου και του δράστη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. Η προανάκριση έδειξε ότι το όχημα κινούνταν στην περιοχή του Κορωπίου, στο ύψος της εξόδου προς το αεροδρόμιο, με κατεύθυνση από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο.

Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος, καθώς και ως ο διαχειριστής του λογαριασμού TikTok.

Ο εμπλεκόμενος οδηγός έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για σοβαρές τροχονομικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων επικίνδυνοι ελιγμοί, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και υπερβολική ταχύτητα — έχοντας εντοπιστεί να κινείται με 140 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 80 χλμ./ώρα, αλλά και παρόμοια παράβαση το 2016 από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.