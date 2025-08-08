Τη χειρότερη εμπειρία που θα μπορούσαν να ζήσουν στη χώρα μας είχαν το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, δύο Γάλλοι τουρίστες, στο κέντρο της Αθήνας.

Γύρω στις δέκα, επιβιβάστηκαν σε ένα ταξί από την περιοχή του Πειραιά και θέλησαν να φτάσουν στο Μοναστηράκι για να δουν και από κοντά το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα όμως με την καταγγελία που έκαναν λίγη ώρα αργότερα στην αστυνομία, ο οδηγός ταξί που τους μετέφερε, όταν έφτασαν στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή, έβγαλε ένα αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον 30χρονο.

Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των τριών αντρών, αλλά οι Γάλλοι, ηλικίας 25 και 30 ετών, κατήγγειλαν ότι τους λήστεψε, καθώς τους πήρε 800 ευρώ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές από μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από τις καταθέσεις των Γάλλων, θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην ταυτότητα του οδηγού ταξί προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.