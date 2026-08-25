Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι απέσπασε με τη βία 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή για το αδίκημα της ληστείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/8), όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε τους τουρίστες από το Ισραήλ αμέσως μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με προορισμό το ξενοδοχείο τους στο κέντρο της Αθήνας.

Μόλις έφτασαν στον προορισμό τους, ο 38χρονος τρομοκράτησε τα μέλη της οικογένειας και, απειλώντας τους με σωματική βλάβη, απαίτησε το ποσό των 600 ευρώ. Χωρίς να τους επιτρέπει να αποβιβαστούν ή να πάρουν τις αποσκευές τους από το πορτμπαγκάζ, τους ανάγκασε να ενδώσουν στον εκβιασμό.

Η ταυτοποίηση και το εγκαταλελειμμένο όχημα

Αμέσως μετά το συμβάν, τα θύματα προσέφυγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος. Οι αστυνομικοί ανέλυσαν τα στοιχεία, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως τον οδηγό του ταξί και σχημάτισαν τη σχετική δικογραφία.

Λίγο αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε παρατημένο στην περιοχή των Άνω Λιοσίων (επί της οδού Κατακουζηνού) και στη συνέχεια αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Η σύλληψη και οι νέες καταγγελίες

Ο δράστης εμφανίστηκε αυτόβουλα στο ΤΔΕΕ Συντάγματος μαζί με τον συνήγορό του, όπου και συνελήφθη από τις αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν μία ακόμη καταγγελία σε βάρος του από Καναδό τουρίστα, τον οποίο ο 38χρονος φέρεται να επιχείρησε να εξαπατήσει προκειμένου να του αποσπάσει 800 ευρώ.