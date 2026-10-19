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Χθες, Κυριακή, στις 06:40, στο Μενίδι, επί της οδού Ρώμα, συνελήφθη ένας νεαρός , 25 ετών, για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, απειλή, εξύβριση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε περίφραξη και στη συνέχεια κατέληξε μέσα σε μια παιδική χαρά.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δεν συμμορφώθηκε με όσα του έλεγαν και αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.
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