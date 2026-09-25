Σαν από θαύμα σώθηκε ο ιδιοκτήτης οχήματος που έτυχε να περνάει το πρωί της Παρασκευής από την οδό Λυσικράτους την ώρα της έκρηξης που ισοπέδωσε τριώροφο κτήριο.

Όπως είπε ο ίδιος ένιωσε πως το όχημά του τινάχτηκε στον αέρα από την δύναμη της έκρηξης, που ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το αυτοκίνητο ανασηκώθηκε μερικά εκατοστά από το έδαφος. Το επόμενο δευτερόλεπτο, όπως περιγράφει ο ίδιος «έσκασαν ξαφνικά τα πάντα τριγύρω».

Ταυτόχρονα έσπασαν τα τζάμια του οχήματος και ο ίδιος έμεινε για λίγο εγκλωβισμένος να παρακολουθεί θραύσματα να εκτοξεύονται γύρω του από το κτήριο που κατέρρεε. Μόλις συνήλθε από το ξάφνιασμα, κατάφερε να βγει από το παράθυρο του αυτοκινήτου του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

«Το αμάξι σηκώθηκε πάνω από την έκρηξη. Έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου και αναγκάστηκα να βγω από το παράθυρο για να σωθώ».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: