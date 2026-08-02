Εικόνες κοινωνικής ασυνειδησίας κατέγραψαν τα βλέμματα έντρομων οδηγών και πεζών στη διασταύρωση Πανόρμου με Κηφισίας.

Ένας νεαρός άνδρας αποφάσισε να μετατρέψει έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες σε προσωπικό του λούνα παρκ, κινούμενος ανάμεσα σε ανυποψίαστα οχήματα πάνω σε ένα μικρό, αυτοσχέδιο ποδήλατο.

Δεν πρόκειται για ένα αστείο περιστατικό, αλλά για μια απροκάλυπτη επίδειξη ανευθυνότητας που άγγιξε τα όρια της εγκληματικής αμέλειας. Σε έναν δρόμο όπου οι ταχύτητες είναι αυξημένες και η ορατότητα συχνά περιορισμένη, ο εν λόγω οδηγός επέλεξε να ρισκάρει όχι μόνο τη δική του σωματική ακεραιότητα, αλλά και να μετατρέψει οποιονδήποτε οδηγό σε υποψήφιο θύτη.

Ποια θα ήταν η μοίρα αυτού του ανθρώπου αν ένας οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου δεν προλάμβανε να φρενάρει εγκαίρως;

Το βίντεο της «Ζούγκλας» από το περιστατικό:

Άλλο ένα περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που μας υπενθυμίζει την αξία της οδικής ασφάλειας. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά προσβολή προς όλους όσους τηρούν τους κανόνες στους δρόμους. Η ασφάλεια των συνανθρώπων μας δεν είναι παιχνίδι, και η ασυνειδησία στους δρόμους πρέπει, επιτέλους, να έχει βαρύ τίμημα.