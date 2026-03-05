Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας με θύμα έναν 95χρονο στην Λάρισα. Ο ηλικιωμένος οδηγούσε στον δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα του συγκρούστηκε πρώτα με άλλο ΙΧ και στη συνέχεια με φορτηγάκι. Αξίζει να σημειωθεί πως το δίπλωμα του 95χρονου έληγε σε έξι ημέρες.

Ένας εκ των δύο οδηγών που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα δήλωσε: «Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα την γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε»

Ο 95χρονος οδηγός που είχε ξεκινήσει από την Καλαμαριά με προορισμό την Χαλκίδα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

