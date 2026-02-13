Βίντεο με οδηγό να κινείται ανάποδα στη Λεωφόρο Σχιστού κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο το κατέγραψε ένας μοτοσικλετιστής που βρισκόταν στο σωστό ρεύμα του δρόμου… Ο οδηγός του οχήματος τρέχει με την όπισθεν για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.

Σημειώνεται ότι οδηγούσε τόσο επικίνδυνα στη ΛΕΑ στο ρεύμα προς Πειραιά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Κάποιος θα έλεγε, πως το όλο σκηνικό είναι επίφοβο, οι χρήστες, όμως του Tik Tok στα σχόλια εξηγούν πως συμβαίνει για πολλά χρόνια στο σημείο. Το παράδοξο είναι ότι, όπως εξηγούν στα σχόλια της ανάρτησης στο TikTok, αυτή είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται για χρόνια από τους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Σχιστού.

Μερικά από τα σχόλια: