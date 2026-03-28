Το απόγευμα της Πέμπτης (26/03), αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη 55χρονου οδηγού, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο όχημά του επέβαιναν και οι δύο ανήλικοι γιοι του, ηλικίας 10 και 12 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας κινούμενος στην περιοχή της Παλλήνης συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διενήργησαν αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια: η πρώτη μέτρηση ήταν 1,05 mg/lt και η δεύτερη 0,90 mg/lt.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ τα παιδιά, τα οποία ήταν εμφανώς αναστατωμένα, παρέλαβε η μητέρα τους.