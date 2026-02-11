Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί (10/2), γύρω στις 7.20π.μ, στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), όταν ένας 62χρονος οδηγός κινούνταν για περίπου 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε τροχαίο στο ύψος του Αλμυρού Μαγνησίας.

Ο οδηγός, με καταγωγή από τα Φάρσαλα και κατευθυνόμενος προς τη Λαμία, βγήκε από τον κόμβο Αερινού και, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, λόγω μέθης εισήλθε λανθασμένα στο αντίθετο ρεύμα.

Αφού διένυσε αρκετά χιλιόμετρα οδηγώντας ανάποδα, λίγο πριν από τον κόμβο του Αλμυρού, σε ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα του 62χρονου κατέληξε στις μεταλλικές μπάρες ασφαλείας, ενώ διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, με τις μετρήσεις να δείχνουν 0,94 και 0,90 mg/lt εκπνεόμενου αέρα, όταν το νόμιμο όριο είναι 0,25. Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ζήτησε και έλαβε αναβολή για να προετοιμάσει την απολογία του και να του οριστεί συνήγορος. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.