Ένα περιστατικό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο επιβάτης σε γραμμή του Τραμ στη Νέα Σμύρνη.

Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί, ο οδηγός του οχήματος φαίνεται να εκτελεί το δρομολόγιο έχοντας βγάλει τα παπούτσια του, με τα πόδια ακουμπισμένα πάνω στην κονσόλα διακυβέρνησης του Τραμ, ενώ παράλληλα κάπνιζε ατάραχος ρίχνοντας τη στάχτη κάτω.

Καρέ-καρέ η προκλητική συμπεριφορά εν ώρα δρομολογίου

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κανονικού δρομολογίου, με τον οδηγό να βρίσκεται στο τιμόνι του οχήματος.

Παρά το γεγονός ότι η καμπίνα του διαχωρίζεται από τους επιβάτες με τζάμι, ο ίδιος ήταν σε πλήρη θέα.

Επιβάτης που βρισκόταν στο πρώτο βαγόνι κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του τις απίστευτες εικόνες: ο οδηγός είχε βγάλει τα παπούτσια του, είχε σηκώσει τα πόδια του πάνω στην κεντρική κονσόλα χειρισμού του Τραμ και απολάμβανε το τσιγάρο του, ρίχνοντας τη στάχτη στο πάτωμα της καμπίνας.

Το βίντεο που κατέγραψε ο επιβάτης:

Οι αντιδράσεις στα σχόλια

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει σχολιαστεί έντονα από τους χρήστες του TikTok, με τους περισσότερους να καταδικάζουν την ανοχή της κοινωνίας αλλά και της πολιτείας σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Χαρακτηριστικά, σε σχόλιό του χρήστης αναφέρει «Το ότι επικροτούν αυτή την συμπεριφορά , είναι το ανησυχητικό ! Η παιδεία μας σε ένα βίντεο», ενώ ένας άλλος γράφει «Ούτε πασάς στα Γιάννενα να ήταν με τέτοιο αραλίκι..! Τι να πω..? Μας αξίζει!! Όσο κάνουμε ότι δεν βλέπουμε κ λέμε έλα μωρέ, δεν έγινε κ τίποτα.. όλο αυτό θα γιγαντωνεται!!».

Από την άλλη μεριά, κάποιοι επιλέγουν να σχολιάσουν το περιστατικό με χιούμορ γράφοντας «Ρε παιδιά μπορεί να μην έχει παπούτσια να βάλει ο Άνθρωπος», αλλά και «Η ζωή θέλει καλοπέραση»

Όπως και να έχει, η εικόνα του οδηγού να εκτελεί το δρομολόγιο σε αυτή την κατάσταση ξεπερνά τα όρια της ανάρμοστης συμπεριφοράς και εγείρει αμέσως ουσιαστικά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβαίνοντες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.