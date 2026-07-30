Τις βασικές πτυχές της εθνικής στρατηγικής, για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων, παρουσίασαν κυβερνητικά στελέχη σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), καθώς και ο Διοικητής της ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., Γιάννης Μελάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα πρόσφατα στατιστικά δεδομένα, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και οδηγών. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι θεσμικές αλλαγές στον ΚΟΚ, το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, η αναβάθμιση των υποδομών και η χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για την επιτήρηση της κυκλοφορίας.

Σημαντική πτώση στα θανατηφόρα τροχαία

Τα στοιχεία για το πρώτο μισό του 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία των σοβαρών δυστυχημάτων. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους καταγράφηκαν 213 απώλειες ανθρώπινων ζωών, μέγεθος που αποτυπώνει μείωση της τάξης του 31,95% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με τους εθνικούς στόχους για το δραστικό περιορισμό των οδικών τραγωδιών.

Ψηφιακή επιτήρηση και κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης

Στην τεχνολογική αναβάθμιση των ελέγχων εστίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία αξιοποιείται ως εργαλείο πρόληψης και διαμόρφωσης συνείδησης.

Έλεγχοι στην Αττική: Ήδη λειτουργούν έξι έξυπνες κάμερες AI που καταγράφουν παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης, ενώ άμεσα προστίθενται άλλες δύο.

Δίκτυο Περιφέρειας: Τίθενται σε λειτουργία 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής σε 100 επικίνδυνα διασταυρώσεις, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Το υλικό (φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και βίντεο) διαβιβάζεται στην ΕΛ.ΑΣ. με πλήρη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Τοποθετούνται 250 κάμερες σε λεωφορεία της ΟΣΥ για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.

Νέο πληροφοριακό σύστημα: Παράλληλα, αναπτύσσεται κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και εξαιρεί τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Στοχευμένη αστυνόμευση και εντατικοποίηση των αλκοτέστ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε τη σημασία της μηδενικής ανοχής στις επικίνδυνες παραβάσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία του νέου επιχειρησιακού συστήματος «Traffic Commander» της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα από κάμερες, drones και αναφορές συμβάντων.

Αναφορικά με τους ελέγχους μέθης, τα στοιχεία δείχνουν ουσιαστική αλλαγή συμπεριφοράς: το πρώτο εξάμηνο του 2026 διενεργήθηκαν 1.572.000 αλκοτέστ με 13.613 θετικά δείγματα, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σε 750.000 ελέγχους, είχαν βρεθεί 16.000 παραβάτες. Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται υπό την επήρεια αλκοόλ έχει υποτριπλασιαστεί.

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια και τις υποδομές

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, στάθηκε στις θεσμικές παρεμβάσεις και τον εκσυγχρονισμό των οδικών δικτύων (όπως ο αυτοκινητόδρομος Ε65) και των συγκοινωνιών.

– Ειδική αναφορά έγινε στο νέο αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια:

– Απαγόρευση χρήσης σε άτομα κάτω των 17 ετών.

– Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

– Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα.

– Υψηλά πρόστιμα σε εταιρείες ενοικίασης ή πώλησης που διαθέτουν πατίνια σε ανηλίκους.

– Εκστρατείες ενημέρωσης και Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας

Για τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, και ο Διοικητής της ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., Γιάννης Μελάς.

Ο κ. Σακαρέτσιος προανήγγειλε τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας για τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μελάς παρουσίασε τις δύο καλοκαιρινές δράσεις της υπηρεσίας:

– Εφαρμογή «Drive Safe»: Ψηφιακός οδηγός προσβάσιμος μέσω QR code σε τουριστικά καταλύματα και γραφεία ενοικίασης οχημάτων, για την ενημέρωση Ελλήνων και ξένων οδηγών σχετικά με τον ΚΟΚ.

– Καμπάνια «Θα Ζήσω»: Ενημερωτικό βίντεο που ενθαρρύνει την υπεύθυνη οδήγηση κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.