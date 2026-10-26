Το εθνικό σχέδιο για την αναβάθμιση των υποδομών δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως οι παρεμβάσεις στον κόμβο Μεταμόρφωσης στην Αττική ή ο Flyover στη Θεσσαλονίκη. Στην Ήπειρο υλοποιείται ήδη το μεγαλύτερο οδικό εγχείρημα μετά την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού το 2017: ο νέος σύγχρονος άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά.

Με προϋπολογισμό 310 εκατομμύρια ευρώ, ο δρόμος αποτελεί στρατηγικό τμήμα του Διευρωπαϊκού Διαδρόμου Orient/East-Med και εντάσσεται στον ευρύτερο «Μπλε Διάδρομο» που θα ενώνει την Τεργέστη με την Καλαμάτα, ενισχύοντας καθοριστικά το εμπόριο και τον τουρισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σημαντική μείωση στους χρόνους μετακίνησης

Η ολοκλήρωση της νέας χάραξης θα αλλάξει δραστικά την καθημερινότητα των οδηγών. Η διαδρομή από τα Ιωάννινα μέχρι τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς θα απαιτεί πλέον μόλις 35 με 40 λεπτά, επιτυγχάνοντας δραστική σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου.

Παράλληλα, ο ενιαίος άξονας που ξεκινά από το Αντίρριο και διασχίζει το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Άρτα και τα Ιωάννινα θα εκτείνεται πλέον σε συνολικό μήκος 264 χιλιομέτρων, επιτρέποντας την κάλυψη ολόκληρης της απόστασης Αντίρριο – Κακαβιά σε περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά.

Τα δύο τμήματα του έργου

Ο νέος άξονας θα λειτουργήσει ως δυτικός κάθετος της Εγνατίας Οδού και αναπτύσσεται σε δύο επιμέρους τμήματα συνολικού μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων. Το πρώτο τμήμα εκτείνεται από τα Ιωάννινα έως το Καλπάκι, με μήκος 46,4 χιλιόμετρα, και περιλαμβάνει έξι ανισόπεδους κόμβους, μεταξύ των οποίων και τον κόμβο Πασσαρώνος μήκους 1,47 χιλιομέτρων.

Το δεύτερο υποτμήμα αφορά τη διαδρομή Καλπάκι – Κακαβιά, μήκους 23,1 χιλιομέτρων, όπου προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού μέχρι τα αλβανικά σύνορα για την εξασφάλιση σύγχρονων προδιαγραφών ασφάλειας.

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής

Τα εργοτάξια βρίσκονται ήδη σε πλήρη δραστηριότητα σε τρία κομβικά σημεία: στην Κοσμηρά, στο Ασβεστοχώρι και στην περιοχή σύγκλισης με τους αυτοκινητοδρόμους της Ιόνιας και της Εγνατίας Οδού.

Εκεί ξεχωρίζει η κατασκευή της επιβλητικής γέφυρας μήκους περίπου 560 μέτρων με 14 ανοίγματα, η οποία θα εξυπηρετεί τη σύνδεση των δύο μεγάλων οδικών αξόνων.

Την ίδια στιγμή, οι εκτεταμένες χωματουργικές παρεμβάσεις και οι διαμορφώσεις εδάφους προχωρούν σταθερά προς την περιοχή του Ζωοδόχου και τη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, με στόχο την οριστική παράδοση του έργου στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2029.