Στην ανάδειξη της Στερεάς Ελλάδας ως προορισμού θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού επενδύει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με όχημα δράσεις εξωστρέφειας, ενισχύοντας στοχευμένα την προβολή των σημαντικών μονών, ναών και τόπων προσκυνήματος που συνθέτουν τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Βοιωτία, έναν τόπο με ιδιαίτερα πλούσιο και πολυεπίπεδο θρησκευτικό απόθεμα, με σταθμούς την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, την Ιερά Μονή Μακαριώτισσας, τον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστή Λουκά και τη Μεγάλη Παναγία Θηβών.

Η δράση ανέδειξε τη δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών θρησκευτικών προορισμών σε μία ενιαία προσκυνηματική διαδρομή, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της Βοιωτίας και ευρύτερα της Στερεάς Ελλάδας ως προορισμού με διακριτή θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος της Περιφέρειας είναι οι προσκυνηματικοί προορισμοί της Στερεάς Ελλάδας να αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο, συνεκτικό τουριστικό αφήγημα, που συνδέει τη θρησκευτική κληρονομιά με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ταυτότητα του τόπου.

Ιερά Μονή Οσίου Λουκά

Η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό της Στερεάς Ελλάδας, καθώς συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα και από το 1990 αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μαζί με τις Μονές Δαφνίου και Νέας Μονής Χίου.

Χτισμένη σε γραφική πλαγιά στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα, κοντά στο αρχαίο Στείρι, η Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη αναπτύχθηκε ως ένα σύνθετο μοναστηριακό συγκρότημα, που περιλαμβάνει δύο σημαντικούς ναούς, τον Ναό της Παναγίας, που χρονολογείται στον 10ο αιώνα, και το Καθολικό του Οσίου Λουκά, εμβληματικό μνημείο του 11ου αιώνα, καθώς και την κρύπτη, το καμπαναριό, τα κελιά και άλλα κτίσματα που συνδέονται με τη μοναστική ζωή.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζει η ψηφιδωτή διακόσμηση του Καθολικού, η οποία διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση στο μεγαλύτερο τμήμα της και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της υψηλής τέχνης της μεσοβυζαντινής περιόδου. Στο συγκρότημα φυλάσσεται το ιερό λείψανο του Οσίου Λουκά που επέστρεψε στη Μονή το 1986 από τη Βενετία, όπου είχε μεταφερθεί κατά τους προηγούμενους αιώνες. Ταυτόχρονα, η κρύπτη, κάτω από το Καθολικό, συνδέεται άμεσα με τη μνήμη του Οσίου, καθώς εκεί βρίσκεται ο αρχικός τάφος του.

Η Μονή παραμένει μέχρι σήμερα ενεργός τόπος λατρείας και ζωντανής μοναστικής παράδοσης, υπό την πνευματική καθοδήγηση του Ηγουμένου της, Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Παυλίδη.

Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης

Η Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης, στη Δομβραίνα Βοιωτίας, αποτελεί ένα από τα σημαντικά μοναστικά κέντρα της περιοχής, με μακραίωνη παρουσία και ιδιαίτερη σύνδεση με την ιστορία και την πνευματική ζωή της Βοιωτίας. Η Μονή διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στους αγώνες του ελληνικού λαού και συνδέθηκε με την Επανάσταση του 1821 και τη δράση του Γεωργίου Καραϊσκάκη στη μάχη της Δομβραίνας. Σημαντικές ανακαινίσεις πραγματοποιήθηκαν το 1609 και το 1802, ενώ μετά την επανίδρυσή της με νέα αδελφότητα το 1992 λειτουργεί ως οργανωμένο κοινόβιο, με 21 μοναχούς.

Υπό την ηγουμενία του Αρχιμανδρίτη Θεοδοσίου Δαμόπουλου, ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ζωή της Μονής, κατέχει η παραγωγική δραστηριότητα της αδελφότητας. Οι Πατέρες ασχολήθηκαν από νωρίς με την κτηνοτροφία και την τυροκομία, ξεκινώντας με την εκτροφή αιγοπροβάτων και επεκτείνοντας στη συνέχεια τη δραστηριότητά τους στην αγελαδοτροφία και την παραγωγή φρέσκου γάλακτος και στραγγιστού γιαουρτιού με την παραδοσιακή μέθοδο της τσαντίλας.

Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγική δραστηριότητα έχει μεταφερθεί σε νέο τυροκομείο εντός του χώρου της Μονής. Τα έσοδα από την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών της Μονής και στη συνέχιση της καθημερινής της λειτουργίας.

Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Ευαγγελιστή Λουκά

Στο νοτιοανατολικό άκρο της Θήβας βρίσκεται ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός αφιερωμένος στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε, δίδαξε και κοιμήθηκε στη Θήβα. Στο εσωτερικό του ναού διατηρείται η ρωμαϊκή μαρμάρινη λάρνακα του 2ου αιώνα μ.Χ., που συνδέεται με την ταφή του Ευαγγελιστή. Το ιερό λείψανο του Ευαγγελιστή μεταφέρθηκε από τη Θήβα στην Κωνσταντινούπολη το 357 μ.Χ., ενώ μετά την πάροδο των αιώνων βρέθηκε στην Ιταλία. Έπειτα από πολυετείς προσπάθειες της τοπικής Εκκλησίας και του Δήμου Θηβαίων, τμήμα των ιερών λειψάνων επέστρεψε στη Θήβα στις 17 Σεπτεμβρίου 2000 και τοποθετήθηκε και πάλι στη λάρνακα.

Ο σημερινός ναός αποτελεί συνέχεια μιας μακράς λατρευτικής παράδοσης στον χώρο και έχει υποστεί διαδοχικές καταστροφές και επισκευές. Στην τοιχοποιία του διακρίνονται αρχαία και βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη. Στον αύλειο χώρο βρίσκεται το παλαιό νεκροταφείο της πόλης, με αξιόλογα ταφικά μνημεία του 19ου και 20ού αιώνα, έργα γλυπτών της εποχής, μεταξύ των οποίων οι Μαρμαρινός, Σκαλκότος και Απέργης. Τα μνημεία διατηρούνται στον χώρο και μετά την κατάργηση του νεκροταφείου, αποτελώντας μέρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Θήβας, ενώ το προσκύνημα παραμένει ενεργό έως σήμερα, υπό την ευθύνη του Προϊσταμένου του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού, π. Σπυρίδωνα Βασιλάκου.

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου – «Μεγάλη» Παναγία Θηβών

Στη δυτική πλευρά του ιστορικού κέντρου της Θήβας βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, γνωστός ως «Μεγάλη» Παναγία, ένα από τα ιστορικά προσκυνήματα της πόλης. Ο σημερινός ναός εγκαινιάστηκε στις 19 Απριλίου 1867, στη θέση παλαιότερου ναού που καταστράφηκε από τους σεισμούς του 1853 και αποτελεί έργο του Τηνίου αρχιτέκτονα Ιωάννη Φιλιππότη.

Στις όψεις του ναού ενσωματώθηκαν αρχαία, παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά που είχαν συγκεντρωθεί από την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κεντρική είσοδος, όπου δεσπόζει μαρμάρινο αντίγραφο της «Μεγάλης» Παναγίας, έργο του Δημητρίου Φιλιππότη, ενώ δεξιά και αριστερά διακρίνονται αρχαίο βοιωτικός κάνθαρος και παλαιοχριστιανικός σταυρός.

Στο επίκεντρο του προσκυνήματος βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της «Μεγάλης» Παναγίας, η οποία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Ο ναός τιμά επίσης τον Άγιο Δημήτριο και διατηρεί ιερά λείψανα και άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια. Εφημέριος είναι ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Ν. Τουλουμάκος, Αρχιερατικός Επίτροπος Επαρχίας Θηβών.

Τα μέλη της αποστολής με την Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Φανή Παπαθωμά και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού/Τουρισμού Δήμου Θηβαίων, Απόστολο Δαγδελένη σε βραδινή έξοδο

Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας, Φανή Παπαθωμά, δήλωσε για τη δράση: «Η Βοιωτία διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο δίκτυο θρησκευτικών τοπόσημων, ιστορικών και σημαντικών μοναστηριών, ναών και προσκυνηματικών διαδρομών. Μέσα από τη δράση αυτή, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιδιώκει να αναδείξει και να προβάλλει αυτόν τον θρησκευτικό πλούτο και να ενισχύσει τον προσκυνηματικό τουρισμό. Από τον Όσιο Λουκά και τη Μακαριώτισσα έως τον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστή Λουκά και τη Μεγάλη Παναγία, αναδεικνύουμε τόπους που συνεχίζουν να μιλούν για τη Βοιωτία, την ιστορία και την παράδοσή της. Ένα ταξίδι στη θρησκεία, στον πολιτισμό και την ιστορία, που συμπληρώνεται από τους ανθρώπους και τις γεύσεις του τόπου και αποτυπώνει την αυθεντική ταυτότητα της Στερεάς Ελλάδας».