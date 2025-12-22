Βίντεο – Ρεπορτάζ: Αλέξης Σφαέλος

Η «Ζούγκλα» πέρασε μέσα από τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί στην Εθνική Οδό Λαμίας, στη διαδρομή προς τη Λάρισα.

Στο πρώτο βίντεο βλέπετε την Εθνική Οδό, λίγο έξω από τη Θήβα, να είναι άδεια από οχήματα, καθώς η κίνηση διεξάγεται από το παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Το επόμενο βίντεο είναι από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ριτσώνας, με τα τρακτέρ να είναι παραταγμένα και στις δύο πλευρές του οδικού δικτύου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν και στον Ανισόπεδο Κόμβο Κάστρου, όπως θα δείτε στο επόμενο βίντεο, με τα διόδια να είναι ανοιχτά, τον δρόμο όμως να είναι και πάλι άδειος από αυτοκίνητα.

Παρατεταγμένα τρακτέρ και προστατευτικά εμπόδια και στον Ανισόπεδο Κόμβο της Τραγάνας.

Τρακτέρ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον Κόμβο της Αταλάντης, όπως μπορείτε να δείτε στο πιο κάτω βίντεο.