Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου εντοπίστηκε σορός τρανς γυναίκας σε φωταγωγό στο κτήριο που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο στην οδό Τσιμισκή. Άμεσα στο σημείο του περιστατικού έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να συνδράμουν στην ανάσυρση του πτώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που έπεσε η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε ένα ανδρικό τσαντάκι και για αυτόν τον λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τις αστυνομικές Αρχές.

Εικάζεται ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον όγδοο όροφο του κτηρίου, ενώ το πτώμα της φέρεται να ήταν στο σημείο από το βράδυ της Δευτέρας.

Πηγή: Thesspost, Thestival