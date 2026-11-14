Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ντόπινγκ προχώρησε ο Οδυσσέας Δήμας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών χαρακτήρισε «παραπληροφόρηση» τα όσα ακούγονται περί σκόπιμης χορήγησης αναβολικών ακόμη και στον ανήλικο γιο του, υποστηρίζοντας παράλληλα πως όσα σκευάσματα εντοπίστηκαν στην οικία του είναι απολύτως νόμιμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε δημόσια συγγνώμη τόσο στον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, όσο και στην οικογένειά του, αναγνωρίζοντας πως τους έφερε σε δύσκολη θέση εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς του.

Όσον αφορά το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, ο Οδυσσέας Δήμας βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη προμήθεια, κατοχή και διακίνηση αναβολικών ουσιών.

Ολόκληρη η δήλωση του Οδυσσέα Δήμα

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου.

Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους.

Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».