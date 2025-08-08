Καθηλωμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Χιλιάδες ταξιδιώτες και αδειούχοι που είχαν προγραμματίσει ταξίδια για σήμερα ταλαιπωρούνται από το πρωί λόγω της απαγόρευσης απόπλου. Η σύσταση των λιμενικών αρχών είναι να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται κανονικά είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου με το μέτρο να ισχύει για τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής -Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο- εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας και της περαιτέρω ενίσχυσης των βορείων ανέμων.

Εντωμεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων, προειδοποιώντας για ισχυρές ριπές σε περιοχές όπως το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ο Νότιος Ευβοϊκός, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και το Δυτικό Κρητικό Πέλαγος.

Σε ανακοίνωσή του το Κεντρικό Λιμεναρχείο πειραιά έδωσε λίστα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια από 11-17 Αυγούστου.

Δείτε τους πίνακες: