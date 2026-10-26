Η Βάσω Τσαρούχα απολογείται σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η διεθνής διαιτητής έφτασε το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της μεγάλης δικαστικής έρευνας.

Να σημειωθεί πως ήδη έχει απολογηθεί ο Ηλίας Κορομηλάς και σειρά έχει ο Τάσος Πηλοΐδης.

Η απολογία της Τσαρούχα έρχεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει παρουσιάσει η «Ζούγκλα», στη Βάσω Τσαρούχα αποδίδονται πράξεις που συνδέονται με συνολικά 13 αγώνες καλαθοσφαίρισης.

Οι δικαστικές αρχές της αποδίδουν, μεταξύ άλλων, απαίτηση ή αποδοχή δώρων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών με σκοπό, κατά το κατηγορητήριο, να επηρεαστεί η εξέλιξη, η μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων οι οποίοι περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Σε αρκετές από τις περιπτώσεις γίνεται αναφορά είτε σε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά είτε σε άγνωστα ποσά, καθώς και σε υποσχέσεις για υπηρεσιακή ανέλιξη στη διαιτησία.

Οι 13 αγώνες της Τσαρούχα

Δεκατρείς αγώνες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, με τη Βάσω Τσαρούχα να εμφανίζεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε ένα πλέγμα υποσχέσεων για χρήματα, ανταλλάγματα και υπηρεσιακή ανέλιξη, με στόχο να επηρεαστούν κρίσιμα παιχνίδια του ελληνικού μπάσκετ.

1. Τρίκαλα – Πανιώνιος, 10 Απριλίου 2018

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα Τρίκαλα – Πανιώνιος φέρεται να είχε δοθεί υπόσχεση ποσού 5.000 ευρώ στην Τσαρούχα και αντίστοιχου ποσού στον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Πανιωνίου.

Ο Πανιώνιος επικράτησε με 81-76, ενώ σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, μετά τον αγώνα παραδόθηκαν 5.000 ευρώ για κάθε διαιτητή.

2. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός, 3 Μαΐου 2018

Για τον συγκεκριμένο αγώνα της Α’ ΕΣΚΑ, στην Τσαρούχα αποδίδεται ότι της υποσχέθηκαν χρήματα αλλά και υπηρεσιακή ανέλιξη, προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Ιωνικού.

Ο Ιωνικός επικράτησε με 55-51, ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η διαιτητής έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

3. Διαγόρας Δρυοπιδέων – Ιωνικός Νικαίας, 15 Δεκεμβρίου 2018

Οι δικαστικές αρχές αναφέρουν ότι στην Τσαρούχα φέρεται να υποσχέθηκαν 5.000 ευρώ για να επηρεαστεί ο αγώνας υπέρ του Ιωνικού.

Ο Ιωνικός κέρδισε με 89-78 και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τρεις ημέρες αργότερα της παραδόθηκαν 5.000 ευρώ σε καφετέρια κοντά στο μετρό της Δάφνης.

4. Προμηθέας – Ιωνικός Νικαίας, 5 Οκτωβρίου 2019

Στην υπόθεση του συγκεκριμένου αγώνα, το κατηγορητήριο κάνει λόγο για υπόσχεση ωφελημάτων, υπηρεσιακής ανέλιξης αλλά και χρημάτων προς την Τσαρούχα.

Ο Προμηθέας επικράτησε με 87-80 και, κατά τις δικαστικές αρχές, η διαιτητής φέρεται να έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

5. Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ, 12 Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην Τσαρούχα υποσχέθηκαν 5.000 ευρώ προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Ιωνικού.

Η ομάδα της Νίκαιας νίκησε με 83-66 και οι δικαστικές αρχές υποστηρίζουν ότι δύο ημέρες αργότερα της παραδόθηκε το συγκεκριμένο ποσό.

Η περίπτωση του Γιώργου Μπόγρη

6. Αγώνας του Προμηθέα Πατρών, Νοέμβριος 2019

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε αγώνα του Προμηθέα Πατρών τον Νοέμβριο του 2019.

Κατά το κατηγορητήριο, στην Τσαρούχα φέρεται να υποσχέθηκαν υπηρεσιακή ανέλιξη και χρήματα προκειμένου να επιβάλει τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη, ώστε να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο και στη συνέχεια να λυθεί η συνεργασία του με τον Προμηθέα.

Η συνεργασία του παίκτη με την ομάδα λύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2019, ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η Τσαρούχα φέρεται να έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

7. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, 14 Απριλίου 2021

Για τον συγκεκριμένο αγώνα, στην Τσαρούχα και στον Πέτρο Παπαπέτρου αποδίδεται ότι τους υποσχέθηκαν χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Προμηθέα.

Ο Προμηθέας επικράτησε με 80-78.

8. Ιωνικός Νικαίας – Άρης, 9 Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην Τσαρούχα υποσχέθηκαν άγνωστο χρηματικό ποσό προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Ιωνικού, ο οποίος τελικά νίκησε με 93-83.

9. Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας, 8 Απριλίου 2023

Οι δικαστικές αρχές αποδίδουν στην Τσαρούχα και στον Ηλία Κορομηλά ότι τους υποσχέθηκαν χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη, με στόχο να επηρεαστεί ο αγώνας υπέρ της Καρδίτσας.

Η Καρδίτσα επικράτησε με 85-83.

10. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ, 16 Νοεμβρίου 2024

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και ο αγώνας Προμηθέας – ΑΕΚ, που έληξε 84-76.

Στην Τσαρούχα και σε άλλους διαιτητές φέρεται να υποσχέθηκαν χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη, προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Προμηθέα.

11. Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ, 8 Μαρτίου 2025

Για τον αγώνα που ολοκληρώθηκε με νίκη του Προμηθέα με 87-76, η κατηγορία αναφέρεται επίσης σε υποσχέσεις για χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη προς τους διαιτητές.

12. Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ, 23 Μαρτίου 2025

Ακόμη μία περίπτωση που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο αφορά τη νίκη του Κολοσσού με 84-83 επί του ΠΑΟΚ.

Στην Τσαρούχα και σε άλλον διαιτητή αποδίδεται ότι τους υποσχέθηκαν οικονομικά και υπηρεσιακά ωφελήματα για να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ του Κολοσσού.

13. Προμηθέας Πατρών – Άρης, 24 Ιανουαρίου 2026

Η τελευταία χρονικά περίπτωση που αναφέρεται στο κατηγορητήριο αφορά τον αγώνα Προμηθέας – Άρης.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, στην Τσαρούχα φέρεται να υποσχέθηκαν άγνωστο χρηματικό ποσό προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Προμηθέα.

Ο Άρης τελικά επικράτησε με 103-97, ωστόσο στο κατηγορητήριο υποστηρίζεται ότι ο αγώνας επηρεάστηκε από διαιτητικές αποφάσεις και ότι η Τσαρούχα έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Η αναφορά στην υπηρεσιακή της ανέλιξη

Το κατηγορητήριο καταλήγει με αναφορά στην πορεία της Τσαρούχα στη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι ανελίχθηκε υπηρεσιακά και διαιτήτευσε αγώνες ανώτερων κατηγοριών.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι αγώνες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Πλέον, μετά τη σημερινή απολογία της, τον λόγο έχουν ανακριτής και εισαγγελέας, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.