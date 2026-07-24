Ένα καλοστημένο κύκλωμα, που έπαιρνε μίζες για να αλλοιώνει -προς το συμφερότερο- γνωματεύσεις και ιατροδικαστικές εκθέσεις, για κατηγορούμενους σε δίκες με υποθέσεις ναρκωτικών, αποκαλύπτεται στην Κρήτη. Στα χέρια των Αρχών από χθες βρίσκεται ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση.

Το γεγονός των δύο συλλήψεων προκαλεί τριγμούς στο νομικό και δικαστικό σύστημα του νησιού, καθώς περίπου 30 ακόμη άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη κορυφαίων επιστημόνων με τη βαριά κατηγορία της παραποίησης ιατροδικαστικών και τοξικολογικών δεδομένων.

Οι προεκτάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης δείχνουν πόσο ευάλωτο μπορεί να αποδειχθεί το σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης αν οι αποφάσεις του παραπλανηθούν από γρανάζια του ίδιου του νομικού πλέγματος, όπως φαίνεται να συνέβη στην περίπτωση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου.

Οι 8 υποθέσεις που μπήκαν στο στόχαστρο της έρευνας

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν ήδη διαρρεύσει, οι κατηγορούμενοι φέρονται έναντι παρανόμων χρηματικών ανταλλαγμάτων να αλλοίωναν πορίσματα για ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων. Η εφημερίδα «Πατρίς» στην Κρήτη γράφει ότι οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις Διωκτικές Αρχές γύρω από την έρευνα ήταν οι εξής οκτώ:

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.

Υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, όπου σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με την κατηγορία να αφορά σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς, κατά την οποία αποδίδεται σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό, στην οποία η δικογραφία αποδίδει σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση ναρκωτικών, όπου φέρεται να συντάχθηκε ψευδής τοξικολογική έκθεση με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση κατηγορουμένου.

Δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, με αντίστοιχη κατηγορία για σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης.

Οι συλλήψεις και οι βαριές κατηγορίες

Όπως γράφουν τα τοπικά μέσα στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ο ιατροδικαστής Χανίων, Σ. Μπελιβάνης, στον οποίο φέρεται να έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες, καθώς και ο καθηγητής Τοξικολογίας, Α. Τσατσάκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας και Εγκληματολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον οποίο αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση.

Όπως γράφει η «Νέα Κρήτη» ο συνήγορος του καθηγητή τοξικολογίας είπε ότι ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για το λόγο εμπλοκής του στην υπόθεση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού λάβει γνώση της δικογραφίας.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας δικηγόρος, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές συνολικά πέντε ατόμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δικογραφία που σχηματίζεται είναι ογκώδης και περιλαμβάνει περίπου 30 εμπλεκόμενα πρόσωπα, ανάμεσά τους νομικούς και επιστήμονες.

Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχε συγκροτημένος μηχανισμός, ο οποίος έναντι χρηματικών αμοιβών έκανε παρεμβάσεις σε κρίσιμα ιατροδικαστικά και τοξικολογικά ευρήματα, συντάσσοντας παραποιημένες εκθέσεις και βεβαιώσεις προς όφελος κατηγορουμένων.

Η εμπλοκή στη δίκη Πισπιρίγκου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο καθηγητής Α. Τσατσάκης είχε διατελέσει τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, έχοντας αμφισβητήσει έντονα στο ακροατήριο τα επιστημονικά συμπεράσματα σχετικά με την ποσότητα της κεταμίνης.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα να υπάρξουν νέες προσαγωγές και να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των δικαστικών υποθέσεων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη δράση του κυκλώματος.